Противники строительства храма в центре Екатеринбурга остались ночью в сквере у драмтеатра

Накануне на акцию вышли, по разным оценкам от 1,5 до 2 тысяч человек. Обстановка обострилась после того, как место строительства было обнесено забором. Люди повалили ограждения, и прошли на закрытую территорию. Однако чуть позже возник новый очаг напряженности, рассказал «Эху Москвы» очевидец события, екатеринбургский политолог и публицист Федор Крашенинников.

По словам Федора Крашенинникова, это был именно спонтанный протест, никто изначально такой сход не организовывал.