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23:03, 13 мая 2019

В Институте научной информации по общественным наукам новый руководитель

Временно исполняющим обязанности директора назначен член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов, — пишет РБК со ссылкой на сотрудников ИНИОН. Работники института отмечают, что это уже пятый с момента пожара врио директора.
Пожар в здании библиотеки произошел больше 4-х лет назад. ИНИОН после этого переселили в бывшее здание Академии сельскохозяйственных наук на улице Кржижановского. Как пишет РБК, власти добиваются, чтобы институт отказался от прав застройщика на сгоревшее здание.



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