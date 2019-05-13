В Институте научной информации по общественным наукам новый руководитель

Временно исполняющим обязанности директора назначен член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов, — пишет РБК со ссылкой на сотрудников ИНИОН. Работники института отмечают, что это уже пятый с момента пожара врио директора.

Пожар в здании библиотеки произошел больше 4-х лет назад. ИНИОН после этого переселили в бывшее здание Академии сельскохозяйственных наук на улице Кржижановского. Как пишет РБК, власти добиваются, чтобы институт отказался от прав застройщика на сгоревшее здание.