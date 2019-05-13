Следователи провели выемку документов в «Аэрофлоте» по делу о гибели самолета «Сухой Суперджет 100»

Как рассказали в СКР, уже допрошены пострадавшие, а также персонал аэропорта «Шереметьево». Экспертиза тел завершена, идентифицированы тела 40 погибших, — подчеркнули в ведомстве. Тело гражданина США, который также стал жертвой катастрофы, будет идентифицировано в ближайшее время.

Авария произошла 5-го мая. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе техническую, а также, возможно, недостаточную подготовку экипажа.