Народный сход в поддержку обвиняемых по т.н. «Пензенскому делу» и делу «Нового величия» прошел в Москве

Около ста человек собрались у здания ФСБ. Полиция ранее предупредила инициатора схода Льва Пономарева о том, что акция несогласованна и о недопустимости нарушения правил проведения мероприятий. В ходе акции и после были задержаны не менее 12 человек, в том числе участники прокремлевской группировки SERB. Сам Пономарев анонсировал еще одно выступление в пользу обвиняемых по двум делам.

По словам Льва Пономарева, эта акция пройдет на проспекте академика Сахарова.