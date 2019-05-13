Московская прокуратура отрицает сообщения о причастности своего сотрудника к смерти коллеги. Там также настаивают на том, что сообщения о задержании работника ведомства не соответствуют действительности, — передает агентство «Интерфакс». Сейчас по делу о смерти помощника прокурора проводится проверка.

В прессе накануне сообщалось, что молодого человека обнаружили в квартире. На теле погибшего были найдены синяки и кровоподтеки, а в рту галстук. По предварительной информации он мог быть задушен во время интимной близости, — утверждал ряд изданий.