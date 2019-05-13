Свергнутого президента Судана Омара аль-Башира обвинили в гибели демонстрантов и подстрекательстве к убийствам

Свергнутого президента Судана Омара аль-Башира обвинили в гибели демонстрантов, а также в подстрекательстве к убийствам. Об этом объявила сегодня Генеральная прокуратура Судана. Ранее Башира допрашивали по делу об отмывании денег и финансировании терроризма. Его отстранили от власти месяц назад. Военные объявили о перевороте после того, как в Судане на протяжении 4-х месяцев не стихали акции протеста. По последним данным, Омар аль-Башир сейчас находится в тюрьме.