Глава новой православной церкви на Украине митрополит Епифаний отказался обращаться к жителям Крыма и самопровозглашенных республик. По некоторым данным, ему не понравился текст, который предлагалось озвучить, — передает Би-би-си со ссылкой на свои источники. Епифаний, по словам людей из его окружения, посчитал, что такое обращение будет выглядеть как призыв к переговорам с лидерами боевиков.

Сегодня на странице избранного президента Украины Владимира Зеленского появилось видеообращение к жителям Крыма и части Донбасса, которую контролируют сепаратисты, с призывом объединиться во имя мира. Его записали представители разных религий и церквей страны.