Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев пожаловался на то, что многие люди отвернулись от него после отставки

Вокруг образовалась пустота. Первыми отвернулись те, в кого вложил много сил, ума и опыта и практически воспитал их, — говорится в интервью Тулеева, которое опубликовано на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Тулеев сейчас возглавляет этот вуз. Больше года назад он ушел в отставку. Это случилось после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли более 60-ти человек. Тулеев признался, что после ухода ему было тяжело, но это было правильным решением.