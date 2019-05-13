Жители карельской деревни Кинерма просят власти защитить историческое поселение от съемок фильма про подвиги пожарных

Жители карельской деревни Кинерма просят власти республики защитить историческое поселение от съемок фильма про подвиги пожарных. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница деревни Кинерма Ольга Гоккоева.

«Кинерма – не место для экспериментов. Деревне более пятисот лет и местным жителям стоило огромных трудов сохранить ее аутентичность. Съемки фильма про подвиги пожарных – это огромный риск потерять один из достойнейших объектов мирового культурного наследия. Проблема в том, что в деревне Кинерма нет водоемов, и, тем более, водопровода. У нас есть только колодцы и, если что-то случится в сухую погоду, пожарным машинам просто негде будет набирать воду», — сказала жительница.

О.Гоккоева также добавила, что, по сведениям СМИ, ленту снимает студия Никиты Михалкова «Тритэ». По ее словам, представителей кинокомпании заверили местных жителей, что согласовали сопровождение съемок с МЧС Карелии. Однако в самом ведомстве сказали, что просьб обеспечить безопасность на съемках в МЧС не поступало.

С 2016 года деревня Кинерма была принята в «Ассоциацию самых красивых деревень России». В настоящее время в деревне 16 дворов, там активно ведется сельское хозяйство и развит сельский туризм.