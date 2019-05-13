Мосгорсуд планирует завтра проверить законность возврата в прокуратуру дела бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Мосгорсуд планирует завтра проверить законность возврата в прокуратуру дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Мещанский суд посчитал ранее, что обвинительное заключение не конкретизировано.

Обжалование возврата дела говорит об ангажированности адвоката Масляевой, сказала «Эху» адвокат другого фигуранта дела «Седьмой студии», Алексея Малобродского, Ксения Карпинская.

Дело Масляевой, которую обвиняли в причастности к хищению бюджетных средств, которые выделялись на проект режиссера Кирилла Серебренникова, рассматривали отдельно. Она пошла на соглашение со следствием.