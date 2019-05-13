Экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков возглавил российское самолетостроение

Его избрали главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Туда входят предприятия как военной, так и гражданской авиации, в том числе производитель Sukhoi Superjet – компания «Гражданские самолеты Сухого». Сердюков был отправлен в отставку 7 лет назад на фоне расследования дела о махинациях в холдинге «Оборонсервис», подконтрольном Минобороны. Следственный комитет возбудил против бывшего министра дело о халатности, Сердюков своей вины не признал. В 2014 году он был амнистирован. В последние годы экс-министр работал на различных постах в авиационной промышленности.