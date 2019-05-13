В сквере у Драматического театра в Екатеринбурге проходит стихийная акция противников строительства храма

По сообщениям местных изданий, там начались столкновения протестующих с охраной стройплощадки.

К месту, где сегодня забором огородили площадку для строительства храма, в течение дня приехали сотни людей. До определенного момента они не предпринимали никаких активных действий, однако в результате активисты повалили ограду и проникли на закрытую территорию. Им удалось даже поставить палатку, где они намеревались переночевать. Одновременно к месту будущей стройки, по данным интернет-издания E1.ru, начали стягиваться участники различных клубов единоборств, выступающих за возведение храма. По словам очевидцев, периодически возникают потасовки, а агентство Ura.ru и вовсе утверждает, что против протестующих применили слезоточивый газ. В результате, как пишут екатеринбургские издания, охране удалось восстановить забор, который разделил группы активистов на две части. Та, которая осталась снаружи, попыталась перекрыть подъезд к скверу у Драматического театра, но безуспешно. Оставшихся же внутри, как утверждается, не выпускают с закрытой территории.

Екатеринбургская епархия РПЦ планирует построить на месте сквера у Театра драмы храм Святой Екатерины. В числе сторонников этого решения оказались известные актеры Сергей Безруков, Михаил Пореченков и Михаил Галустян.