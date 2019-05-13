Кремль не может рассматривать вопрос о приостановке полетов «Суперджетов»

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эта тема не относится к компетенции администрации президента. Вопросы должны формулироваться для специалистов и в первую очередь для Министерства транспорта, — сказал сегодня Песков.

О возможной приостановке его спросили после катастрофы в аэропорту «Шереметьево», где загорелся и совершил экстренную посадку «Суперджет», летевший в Мурманск. В результате погиб 41 человек.