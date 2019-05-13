Более 120 горняков эвакуировали из шахты «Ерунаковская-8» в Кузбассе. Это произошло после того, как в забое отключился главный вентилятор. Никто не пострадал, — сказал агентству «Интерфакс» источник в экстренных службах. Вентилятор удалось запустить спустя полчаса после поломки. Сейчас идет проветривание шахты.

Это не первый подобный инцидент на шахте за последний год. Минувшей осенью там уже отключался вентилятор. Тогда из забоя вывели 135 человек, никто не пострадал.