Минсельхоз предлагает запретить ввоз в личных целях продуктов из стран, где зафиксированы массовые заболевания животны

Министерство сельского хозяйства предлагает запретить россиянам ввозить в личных целях продукты из тех стран, где зафиксированы массовые заболевания животных. Об этом говорится в поправках к закону о ветеринарии, которые размещены на портале нормативных актов. Уничтожать еду, которую найдут в ручной клади, будет Россельхознадзор, — следует из документа. Ввозить продукты весом до 5-ти килограммов можно будет только из стран с благополучной ветеринарной обстановкой.