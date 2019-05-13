В сквере у Драматического театра в Екатеринбурге накаляется обстановка

Ранее сотни горожан, противников строительства храма, частично повалили ограду на месте будущей стройки и прошли на закрытую территорию. Сообщается, что туда начинают стягиваться участники различных клубов единоборств, которые выступают за строительство. Очевидцы говорят о том, что периодически вспыхивают потасовки. Агентство URA.Ru утверждает, что против противников строительства храма полиция применила слезоточивый газ. О задержанных пока ничего не сообщается.