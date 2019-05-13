Четыре судна подверглись атаке в водах Арабских Эмиратов

Это два саудовских нефтяных танкера, один корабль из Эмиратов и один из Норвегии, — передает агентство Bloomberg со ссылкой на местные власти. МИД Арабских Эмиратов подтверждал накануне, что в воскресенье четыре торговых судна подверглись нападению, но утечки топлива на танкерах не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет.

До этого ряд изданий, связанных с иранским руководством, утверждал, что в порту Фуджейра взорвались и загорелись от семи до десяти танкеров.