Сотрудников аппарата правительства попросили скинуться из личных средств на памятник Потемкину в Севастополе

Сотрудников аппарата российского правительства попросили скинуться из личных средств на памятник Потемкину в Севастополе. Это произошло еще в апреле. От кого именно исходила инициатива, не уточняется, — пишет издание РБК. Как рассказали источники газеты в аппарате кабинета министров, в некоторых отделах просили сдавать кто сколько сможет, а где-то устанавливали планку в несколько тысяч рублей. Чиновникам сказали, что памятник обойдется в 20 миллионов. Один из источников издания в аппарате рассказал, что изначально просьба помочь средствами исходила от коммунистов.