На акцию против строительства храма в центре Екатеринбурга этим вечером вышли от полутора до двух тысяч человек

как пишет газета «Коммерсантъ», люди повалили часть ограды, установленной на месте строительства в сквере у Драматического театра. Сейчас многие гуляют по ранее закрытой территории. Пока никто не планирует расходиться.

Ситуация обострилась этим утром, когда вокруг места будущего строительства появилась ограда. При этом была задержана одна активистка, которую полицейские обвинили в том, что она повалила забор и проникла на охраняемую территорию.