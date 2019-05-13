Расходы на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту могут вырасти почти на 3,5 миллиарда рублей

С предложением увеличить их выступило Минэкономразвития. Большая часть суммы предполагается потратить непосредственно на строительство самих подходов, полмиллиарда рублей пойдут на увеличение затрат на обеспечение безопасности. В министерстве объясняют необходимость увеличить расходы тем, что потребуется перенести отрезок пути и сохранить уникальный памятник археологии на территории Крыма, — пишет РБК.

Общие затраты на строительство подходов таким вырастут до 31-го миллиарда рублей.