Россельхознадзор может получить полномочия уничтожать продукты, которые россияне привозят в личных целях. Об этом говорится в поправках Минсельхоза к закону о ветеринарии. Впрочем, ведомство готово оставить россиянам право ввозить до 5-ти килограммов в ручной клади, однако если это касается тех стран, где не наблюдается массовых заразных болезней животных. Поправки опубликованы на портале нормативных актов. Обсуждение продлится до начала июня.