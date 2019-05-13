ЕС, по неподтвержденной информации, не планирует вводить новых санкций против России из-за выдачи паспортов в Донбассе

Евросоюз, по неподтвержденной информации, не планирует вводить новых санкций против России из-за выдачи паспортов в Донбассе. Об этом журналистам в Брюсселе сказали министры иностранных дел стран-членов ЕС. Как сказал один из них, сейчас они больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает Российская Федерация. Кроме того, санкции против России создадут новые проблемы самой Украине, — приводит мнение министров украинское интернет-издание «Европейская правда».

Ранее Киев призвал Брюссель усилить давление на Москву после того, как президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для жителей самопровозглашенных республик, а также тех крымчан, которые уехали с полуострова до его присоединения к России.