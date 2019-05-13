В Кремле отрицают запрос Вашингтона на переговоры президентов России и США

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, подобного обращения со стороны Белого дома еще не было.

О том, что Вашингтон якобы предложил провести переговоры на высшем уровне, со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте писала газета «Коммерсантъ». По ее данным, вопрос об этом может быть поднят завтра на встрече Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео. Глава Госдепартамента, как ожидается, прибудет завтра в Сочи.