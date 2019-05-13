Минсельхоз предлагает оставить россиянам возможность ввозить до 5-ти килограммов хамона, но только из тех стран, где нет массовых заразных заболеваний животных. Такой документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Обсуждение поправок в закон о ветеринарии, по данным издания РБК, продлится до начала июня. В министерстве этот проект поправок не комментируют.

Ранее Национальная мясная ассоциация просила правительство запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования.