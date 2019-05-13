Защита футболиста Павла Мамаева подала апелляцию на приговор
Защита футболиста Павла Мамаева подала апелляцию на приговор. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов. Защита другого фигуранта дела, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ранее также говорила о планах обжаловать решение судьи Елены Абрамовой.
Тем временем президент «Зенита» Александр Медведев сказал интернет изданию Sports.ru, что Кокорин получил золотую медаль за победу в Чемпионате России после выхода на свободу. Футболист получил полтора года в колонии общего режима по делу о двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год и 5 месяцев.