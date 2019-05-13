Защита футболиста Павла Мамаева подала апелляцию на приговор. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов. Защита другого фигуранта дела, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ранее также говорила о планах обжаловать решение судьи Елены Абрамовой.

Тем временем президент «Зенита» Александр Медведев сказал интернет изданию Sports.ru, что Кокорин получил золотую медаль за победу в Чемпионате России после выхода на свободу. Футболист получил полтора года в колонии общего режима по делу о двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год и 5 месяцев.