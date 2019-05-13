Глава РУСАДА Юрий Ганус предложил полностью сменить руководство Всероссийской федерации легкой атлетики

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус предложил полностью сменить руководство Всероссийской федерации легкой атлетики. В письме на имя президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова Ганус также высказался за отставку руководителей Центра спортивной подготовки и тренерского штаба национальной сборной по легкой атлетике, — передает агентство «Интерфакс». По мнению главы РУСАДА, это поможет России как можно быстрее преодолеть последствия допингового скандала.