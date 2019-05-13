Международный музыкальный конкурс «Евровидение» официально начался минувшей ночью в Тель Авиве. Это будет нечто впечатляющее, поскольку над представлением работали люди из многих стран, — объявил исполнительный директор мероприятия Йон Ола Санд.

«Вы, артисты, которые сегодня здесь, представляете не только вашу страну. Вы представляете общественные телекомпании. Потому что Евровидение, — это совместный продукт европейских телекомпаний. Каждый год мы ставим новые технологические планки для телетрансляций. И я горжусь быть частью этого. Поскольку я уже видел, что мы для вас подготовили, могу с уверенностью сказать, что вас ожидают три потрясающих шоу».

Финал «Евровидения» пройдет 18 мая, в субботу.