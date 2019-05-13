Новая волна сообщений о минировании прокатилась сегодня по регионам Центральной России. В Ярославле были эвакуированы вокзалы, аэропорт, автовокзал и несколько торговых центров. В Липецке полиция с кинологами проверили несколько объектов, в том числе магазины. В Орле неизвестные сообщили о якобы заминированных зданиях государственных организаций, — передает агентство ТАСС. В Волгограде поступали сообщения о том, что бомбы находятся в аэропорту и на железнодорожном и автовокзале. После подтверждения большинства зданий сообщения не подтвердились.