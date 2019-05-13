Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отказался от совместной службы с патриархом Филаретом. Тот ранее возглавлял неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Сообщалось, что Филарет хотел встретиться с Епифанием, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, — передает агентство ТАСС. Филарет уже не раз говорил, что статус митрополии для новой украинской церкви он считает недостаточным. Епифаний называл ситуацию с возможным восстановлением патриархата в Киеве дорогой в никуда.