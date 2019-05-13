Протестующие против строительства храма в центре Екатеринбурге проникли на территорию предполагаемой стройки. Как сообщает местное издание Е1, участники акции повалили ограждения в сквере у драматического театра. Сейчас они требуют, чтобы к ним приехало руководство Екатеринбурга. При этом некоторые начали устанавливать палатку.

Ситуация вокруг строительства храма обострилась сегодня утром, когда в сквере появились ограждения. О том, задержан ли кто-то в ходе вечерней акции протеста, пока не сообщается.