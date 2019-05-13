Новым главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации стал Анатолий Сердюков

Новым главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации стал бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Такое решение приняли на заседании совета еще на прошлой неделе, однако в компании сообщили об этом лишь сегодня. Корпорация объединяет предприятия, которые производят как гражданскую, так и военную авиацию, в том числе самолеты «Сухой Суперджет».

Новое назначение Сердюкова произошло на фоне встречи президента Владимира Путина с работниками авиазавода в Казани. Глава государства, в частности, не исключил, что Министерство обороны может увеличить объемы закупок стратегических ракетоносцев Ту-160.

Тем временем в корпорации Ростех, как передает агентство Интерфакс, сообщили, что переход к ним Объединенной авиастроительной корпорации завершится в следующем году.