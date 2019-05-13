Жители карельской деревни Кинерма просят республиканские власти защитить историческое поселение от огня
Жители карельской деревни Кинерма просят республиканские власти защитить историческое поселение от огня. Вблизи населенного пункта были построены декорации для съемок фильма-катастрофы о подвиге пожарных. Как передает агентство «Интерфакс», ленту снимает студия Никиты Михалкова. В деревне нет водоема, если огонь выйдет из-под контроля, то не спасет даже пожарная машина, — говорят защитники исторических памятников. В свою очередь агентству «Интерфакс»сказали в МЧС Карелии, что представители киностудии к ним с просьбой обеспечить безопасность во время съемок не обращались.
В Кинерме находятся деревянные жилые дома 18-19 века постройки.