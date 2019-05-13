Жители карельской деревни Кинерма просят республиканские власти защитить историческое поселение от огня. Вблизи населенного пункта были построены декорации для съемок фильма-катастрофы о подвиге пожарных. Как передает агентство «Интерфакс», ленту снимает студия Никиты Михалкова. В деревне нет водоема, если огонь выйдет из-под контроля, то не спасет даже пожарная машина, — говорят защитники исторических памятников. В свою очередь агентству «Интерфакс»сказали в МЧС Карелии, что представители киностудии к ним с просьбой обеспечить безопасность во время съемок не обращались.

В Кинерме находятся деревянные жилые дома 18-19 века постройки.