Власти Шри-Ланки ввели комендантский час из-за вспышки насилия против мусульман. Первые нападения на мечети начались еще накануне. Руководство страны до этого несколько раз блокировало социальные сети в связи с беспорядками. Обстановка на острове обострилась после серии терактов в конце апреля. Взрывы прогремели, в том числе, в нескольких католических храмах. По последним данным, жертвами терактов стали не менее 250-ти человек.