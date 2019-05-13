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18:28, 13 мая 2019

Пять российских ходоков не смогут в нынешнем сезоне участвовать в международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала им в допуске.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской лёгкой атлетике. С тех пор наши спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе, который еще надо получить от Международной Федерации Легкой Атлетики. В настоящий момент 67 российских легкоатлетов имеют право выходить на старт. Еще 20 спортсменов получили от IAAF отказы. Среди них оказались и пять мастеров спортивной ходьбы: Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, Виталий Анчин, Александр Гарин и Алексей Кудашкин.

Отмечается, что отстранения ходоков аргументированы не были. В этой связи ВФЛА направит запрос в IAAF с просьбой указать причины отказов в получении нейтрального статуса данными спортсменами.

Стоит отметить, что заявки еще от 190 российских легкоатлетов до сих пор ожидают рассмотрения в  IAAF.



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