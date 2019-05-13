Прокуратура Швеции вновь открыла дело по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении Джулиана Ассанжа

Прокуратура Швеции вновь открыла дело по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По словам заместителя главного окружного прокурора Евы-Марии Перссон, это стало возможным из-за его задержания в Великобритании. В Швеции рассчитывают, что Лондон примет решение об экстрадиции Ассанжа до августа этого года.

Шведский адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон сказал, что не понимает решение прокуратуры. Адвокат напомнил, что его подзащитный всегда был готов сотрудничать со следствием по этому делу.