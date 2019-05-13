В Литве состоялся первый тур президентских выборов

В него вышли два сразу правоцентристских кандидата — Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте оставляет этот пост после положенных по Конституции двух сроков.

Основные полномочия президента в Литве – представлять страну на международным уровне и быть главнокомандующим. Однако на этих выборах в финал вышли два финансиста, оба с почти одинаковым результатом — 31 процент. Науседа около 20 лет проработал в литовском представительстве шведского частного банка. Шимоните была министром финансов во время кризиса 2008 года, замглавой Центробанка, последние два года –депутат Сейма. Науседа шел на выборы самостоятельно, Шимоните – от партии консерваторов. Во внешней политике оба – за тесные отношния с ЕС и НАТО. Оба поддерживают Украину и санкции против Кремля. Науседа живёт в собственном доме. Незамужняя Шимоните проживает с мамой в пятиэтажке.

Во второй тур рассчитывал выйти и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он представлял парламентское большинство – партию популистского толка Союз крестьян и зеленых. Но ни он, ни предложенные его партией два референдума – о втором гражданстве для жителей стран ЕС и НАТО и сокращении числа депутатов Сейма – не набрали нужного числа голосов. Теперь Сквернялис обещает уйти в отставку. Тогда Литву ждут ещё и досрочные выборы в парламент.



Второй тур выборов назначен на 26 мая. Вместе с ним в стране пройдут выборы в Европарламент.