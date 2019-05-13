Главы МИД стран Евросоюза обсудят расширение санкций в отношении России за выдачу паспортов жителям Донбасса

К введению ограничений в частности призывает Украина, но в ЕС единого мнения на этот счет нет.

Евросоюз не собирается усиливать давление на Россию в связи с указом, упрощающим получение российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Он отметил, что в ЕС настроены на поиск диалога. Его коллега из Румынии Теодор Мелешкану придерживается более жесткой позиции. По словам дипломата, Москва приняла далеко не лучшую меру в сложившейся ситуации, и такое подталкивание жителей Донбасса к получению российского паспорта может создать проблемы для Украины. Глава литовского МИДа Линас Линкявичус высказался еще более определенно: он выступает за введение новых санкций. Соответствующей реакции от Евросоюза ожидают на Украине. Глава внешнеполитического ведомства страны Павел Климкин призвал ЕС на этот раз не ограничиваться формальными персональными санкциями, а дать системный «всеобъемлющий» ответ. С его точки зрения, этот шаг со стороны Москвы является угрозой всему Евросоюзу. Тем временем в России продолжают прорабатывать нюансы, связанные с получением гражданства страны жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В частности, в Минтруде пояснили, при каких условиях они смогут претендовать на назначение пенсий, а именно в случае регистрации на территории России. Глава министерства Максим Топилин заверил, что эти выплаты не станут проблемой для российского бюджета.

Ранее президент Владимир Путин оценил расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса в 100 миллиардов рублей в течение нескольких лет. При этом он подчеркнул, что на исполнении социальных обязательств перед россиянами это никакого влияния не окажет.

На Украине отношение к выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, в основном, довольно ироничное, рассказал в эфире «Эха» адвокат Илья Новиков.