Госсекретарь США Майк Помпео сократил свой визит в Россию

Он решил поехать в Брюссель, а уже затем – в Сочи. Некоторые наблюдатели полагают, что глава внешнеполитического ведомства США хочет заручиться поддержкой ЕС при обсуждении важных тем с Москвой. Кстати, некоторые источники утверждают, что в руководстве России и США обсуждается возможность новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Резкое изменение планов американского госсекретаря может быть связано с его желанием объяснить Евросоюзу тематику переговоров с Россией. Так считает политолог Алексей Малашенко. По словам Малашенко, поступок Майка Помпео вряд ли стоит расценивать как выпад против России, поскольку это обычная манера поведения нынешней американской элиты.