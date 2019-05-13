Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет возле Кремля

Он протестовал против строительства завода на берегу Байкала.

На заседание стилист пришел в образе короля: с короной на голове, но без мантии и символов власти. Пока Зверев отвечал на вопросы журналистов рядом стоял десяток его сторонников, тоже с коронами, но поскромнее, и неизвестный в костюме зайца цвета фуксии с плакатом « Спасибо за Байкал».

Зверев признался, что очень переживает за родную Иркутскую область и озеро, где чуть было не построили завод по розливу питьевой воды для Китая. Китайцы, по его словам, выпили бы Байкал за год. А еще ему жалко птиц.

Помешать строительству, которое недавно признали незаконным, Сергей решил серией пикетов. Одиночные акции не требуют согласования. Но есть исключения. Возле резиденций главы государства никаких пикетов по закону не может быть. Поэтому за акцию на Красной площади в начале марта его и решили привлечь к административной ответственности. Зверев признает, что другого выбора у него было.

Заседание прошло довольно быстро. Председательствующая Мария Сизинцева запретила онлайн-трансляцию, уточнила личность нарушителя и поинтересовалась, где он трудоустроен. Работают суперзвездой, ответил Зверев, чем позабавил зал. Вы не в цирке, а у меня на работе, одернула зрителей судья, после чего желание смеяться и даже улыбаться у всех пропало.

Одним из доказательств вины Зверева стал «акт осмотра интернет-ресурса Instagram». Офицер полиция в присутствии понятых мониторила сети и нашла на странице мужчины фотографию, сделанную на той самой акции напротив Кремля. Стилист участие в пикете не стал отрицать.

Пока судья была в совещательной комнате, фигурант проверил макияж, попудрился и поправил корону, которая оставалась у него на голове. Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей. Находившиеся в зале сторонники расстроились даже больше, чем сам нарушитель. Кто-то из них даже крикнул «Позор».

Платить штраф Зверев не собирается. Он будет обжаловать решение.