Льву Пономареву вручили предупреждение о запрете на участие в несогласованной акции в поддержку «пензенского дела»

Правозащитнику Льву Пономареву вручили предупреждение о запрете на участие в несогласованной акции в поддержку фигурантов «пензенского дела». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я получил сегодня предостережение, что мне нельзя участвовать в шествии по бульварам в поддержку фигурантов «пензенского дела», ранее несогласованного мэрией. Я и не собирался в нем участвовать, так же, как и сама заявитель акции. Вместо этого я выйду сегодня на Лубянскую площадь в 19 часов на народный сход или на прогулку, как хотите это называйте, чтобы просто поговорить с теми, кто придет, что делать дальше», — сказал он.

При этом правозащитник выразил сомнение, что правоохранительные органы не помешают ему попасть на Лубянскую площадь.

«У меня есть подозрение, что они могут задержать меня превентивно. Я уже несколько раз убеждался, что за всеми моими передвижениями следят, так что не знаю, разрешат ли мне туда дойти», — добавил он.

В конце 2018 года Лев Пономарев отбыл 16 суток ареста за пост в фейсбуке об акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». В течение этого времени Минюст объявил о внеплановой проверке движения Л.Пономарева «За права человека». Организацию вскоре признали «иностранным агентом».