Правоохранительные органы России стали преследовать больных, покупающих лекарства, которых в России нет

Правоохранительные органы России стали преследовать больных, желающих выжить и покупающих лекарства, которых в России нет. Об этом пишет «Новая газета» в статье «Больные органы».

Как отмечает «Новая газета», случай Дарьи Беляевой всколыхнул российское сообщество врачей и психотерапевтов. Они отмечают: пока лекарство производилось в России, проблем не было; как только его начали поставлять из-за рубежа – сразу появились претензии. Что касается Дарьи Беляевой, то она сейчас находится под подпиской о невыезде.