Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в гимназии Казани

Там ученик удерживал своих одноклассников и учительницу, угрожая ножом и пистолетом. Произошедшее будет расследоваться по статье о незаконном лишении свободы.

Все случилось после начала урока в кабинете русского языка и литературы. Туда, как пишет татарстанская электронная газета «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники, 17-летний ученик 10 «Б» пришел с небольшим опозданием. После этого он, по данным собеседников издания, сел за учительский стол и начал угрожать применить оружие, а также требовать полицию. При этом никаких других требований старшеклассник, не выдвинул. Кроме того, нескольких удерживаемых учеников он отпустил, рассказала журналистам одна из школьниц.

По данным татарстанского МВД, в результате случившегося никто не пострадал, сам подросток был задержан. Что побудило его пойти на такой шаг, пока что только выясняется. При этом источник газеты «Бизнес Онлайн» утверждает, что меньше чем за неделю до инцидента старшеклассник расстался со своей девушкой. Она, в свою очередь, в момент случившегося находилась в классе. Кроме того, до сих пор нет точной информации о том, был ли у подростка настоящий пистолет или муляж. Занятия, тем временем, продолжились в обычном режиме, рассказал источник агентства «Интерфакс» в мэрии Казани. По его словам, на учебный процесс инцидент никак не повлиял. В то же время в гимназию направился детский омбудсмен Татарстана.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать нынешние требования безопасности в школах. Он не исключил, что к инциденту в казанской гимназии привело «разгильдяйство».