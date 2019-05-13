В Екатеринбурге проходит массовая акция против строительства храма Святой Екатерины. Разрешение на работы было выдано в конце апреля. В ночь на понедельник там появился забор. Им оградили большую часть сквера, за которой борьба ведется уже почти год. Одни говорят, что Храм, разрушенный при советской власти, надо вернуть на это место, другие утверждают, что для города важнее сохранить зеленую зону. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев называл террористами людей, которые требовали запрета строительства храма. Сейчас забор в сквере охраняет Росгвардия.

В середине марта в Екатеринбурге прошел массовый молебен за строительство храма. В нем приняли участие около восьми тысяч человек, в том числе известные артисты и певцы. Актер Михаил Пореченков сказал, что храм обязательно должен быть построен, поскольку нет ничего лучше, чем любовь к богу. В местных СМИ сообщали, что участников молебна привозили на автобусах.

Москвичи, которые хотели бы видеть храм на месте сквера, оказались в небольшом меньшинстве относительно любителей погулять на свежем воздухе. Это показал опрос, проведенный «Эхом» на столичных улицах. В Москве, по некоторым подсчетам, более тысячи храмов и свыше сотни скверов.