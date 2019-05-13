Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут этапировать в колонию в Ярославле

Об этом пишет местный сайт «Ярновости» без указания источника. В то же время, по его сведениям, местом заключения игроков может стать исправительная колония №1. Она рассчитана как раз на тех, кто отбывает наказание впервые.

Кокорин и Мамаев были приговорены на прошлой недели к реальным срокам за две драки в центре Москвы. Нападающий «Зенита» получил полтора года в колонии общего режима, полузащитник «Краснодара» – 1 год и 5 месяцев.