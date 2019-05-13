В Минкульте считают, что музыкант Манагадзе, у которого изъяли скрипку в «Домодедово», сам виноват в случившемся

В Министерстве культуры считают, что музыкант Николай Манагадзе, у которого изъяли скрипку в аэропорту «Домодедово», сам виноват в случившемся. Он не оформил необходимых документов, — сказал телеканалу «Москва 24» глава ведомства Владимир Мединский.

По словам родных Манагадзе, сотрудники таможни забрали у него скрипку 18-го века. Они объяснили это тем, что он не предоставил справки, где говорится, что скрипка не является объектом культурного наследия России. Манагадзе был задержан почти на 7 часов. Его родные настаивают, что таможенники неправильно оформили изъятие антикварного музыкального инструмента. Скрипач арендовал его у зарубежного фонда.