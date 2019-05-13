Госсекретарь США надеется в ходе переговоров в России найти возможности для сотрудничества Вашингтона с Москвой

Американский госсекретарь надеется в ходе переговоров в России найти возможности для сотрудничества Вашингтона с Москвой. Об этом Майк Помпео в конце прошлой недели сказал в интервью телеканалу СNВС. Помпео добавил, что Россия и США также могут работать сообща и в Сирии.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает услышать от главы Госдепартамента предложения по выходу из кризиса вокруг ядерной сделки с Ираном. Также одной из тем станет ситуация вокруг соглашения о сокращении наступательных вооружений, — добавил Лавров.