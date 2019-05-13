В центре Екатеринбурга в эти минуты должна начаться акция за сохранение сквера у драматического театра

Здесь уже несколько лет проходят акции против строительства храма. Сегодня утром место предполагаемой стройки было огорожено. Полиция задержала активистку, которую обвинили в том, что она повалила ограждения.

Впрочем, в Екатеринбурге проходили акции не только противников храма, но и сторонников. В город специально для этого прилетали звездные гости из Москвы. В частности, актер Михаил Пореченков в интервью YouTube-каналу «Новости Россия» настаивал на том, что храм должен быть построен.

Противники строительства обращали внимание на то, что участников акции за храм подвозили на автобусах. Кроме того, они утверждали, что некоторым пришедшим на митинг платили деньги за участие в акции.