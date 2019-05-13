Производители молока предупреждают о возможных перебоях в ближайшее время. Это связано с тем, что летом будет введена электронная ветеринарная сертификация. Молочники настаивают, что не готовы к работе с этой системой и для перехода на нее потребуется минимум год, пишет газета «КоммерсантЪ». Участники рынка пригрозили не только перебоями с поставками в федеральные сети, но и полной остановкой отгрузок в госучреждения. В Минсельхозе считают риски минимальными.