Задержанную сегодня защитницу сквера в центре Екатеринбурга отпустили из полиции

На нее составили протокол по статье о проникновении на охраняемый объект, — пишет сайт «ОВД-инфо». Алена Смышляева пришла утром в сквер, где собирались устанавливать строительные будки на месте, где должен появиться храм. Активистку обвиняли в том, что она повалила забор. Сама она настаивает, что не заметила ограждения, которое упало.

Храм Великомученицы Екатерины хотят построить возле городского драмтеатра, однако многие жители города выступают против строительства.