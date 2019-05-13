В ходе предстоящего визита в Сочи госсекретаря США может быть затронут вопрос о встрече Путина и Трампа в июне

В ходе предстоящего визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео может быть затронут вопрос о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии в июне. В это время в Осаке пройдет саммит Большой Двадцатки. Об этом агентству РИА «Новости» сказал замглавы МИДа Сергей Рябков. О том, что вопрос о встрече возможно будет обсуждаться в Сочи «Коммерсанту» подтвердил источник, близкий к Госдепартаменту. По его данным, американская сторона уже запросила переговоры на высшем уровне. Ранее стало известно, что Майк Помпео сократил визит в Россию. Он неожиданно решил провести переговоры в Брюсселе.